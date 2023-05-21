Журналист Зарубин опубликовал диалог Путина и Кадырова о длине бороды главы Чечни

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Владимир Путин, входя в зал совещания, обратил внимание на длину бороды главы Чечни Рамзана Кадырова. Шутливый диалог между президентом и главой региона в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

"Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", – отметил Путин при виде Кадырова.

В ответ глава Чечни информировал российского лидера, что отпускает бороду. Путин, услышав это, пошутил, сказав, "у нас все на контроле".

Ранее Кадыров сообщил о желании создать армию для защиты народов, угнетенных от стран Запада. Он считает, что в состав отрядов могли бы войти люди со всего мира. При этом обязательным условием для членов армии должен стать патриотизм.

