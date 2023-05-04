Кадыров заявил, что провокация с атакой на Кремль не поменяет планы России по ходу СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров, прокомментировав ночную атаку беспилотников на Кремль, заявил, что эта провокация не будет менять сценарий запланированного хода спецоперации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Атака на Кремль не что иное, как провокация и вынуждение к более массированным действиям – излюбленный приём современных гибридных войн и западных генералов, результаты которого выгодны для самих провокаторов", – написал он.

По мнению Кадырова, возмездие непременно настигнет виновников атаки, но будет хирургически и ювелирно точным.

Глава Чечни подчеркивает, что провокация является нападением на президента России Владимира Путина, а значит, на государство и весь народ РФ. Однако, считает Кадыров, провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода спецоперации и никак не повлияет на планы Москвы.

Он напоминает, что одной из задач России и ее союзников является восстановление мировых институтов справедливости, чтобы те стали непредвзятыми и независимыми. Именно тогда, подчеркивает Кадыров, и будет "полноценный спрос с каждого участника, исполнителя и организатора".

В ночь на 3 мая украинская сторона пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два беспилотника. В результате инцидента обошлось без пострадавших и материального ущерба.

В Кремле расценили атаку как покушение на Путина накануне праздника Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер страны не пострадал и продолжает работу в обычном режиме.



Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль