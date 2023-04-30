Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от Запада

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сформировать армию для защиты угнетенных народов от стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы", – подчеркнул он.

По словам главы Чечни, он хочет иметь подготовленную армию, куда войдут люди со всего мира. Они должны являться патриотами, уточнил Кадыров.

"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал он.

Ранее Кадыров заявил, что готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно.

Глава Чечни добавил, что ничего не стал бы говорить украинскому лидеру, а лишь заставил бы его выполнить то, что необходимо.

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