30 апреля, 23:25Политика
Кадыров заявил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от Запада
Фото: ТАСС/Таисия Боршигова
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет сформировать армию для защиты угнетенных народов от стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы", – подчеркнул он.
По словам главы Чечни, он хочет иметь подготовленную армию, куда войдут люди со всего мира. Они должны являться патриотами, уточнил Кадыров.
"Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", – сказал он.
Ранее Кадыров заявил, что готов провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским один на один. Он подчеркнул, что заставил бы его сделать то, что нужно.
Глава Чечни добавил, что ничего не стал бы говорить украинскому лидеру, а лишь заставил бы его выполнить то, что необходимо.
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