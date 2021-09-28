Украинского посла вызвали в МИД Венгрии

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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с позицией Киева относительно соглашения "Газпрома" и Будапешта о поставках газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне российская нефтегазовая компания заключила с Венгрией 15-летний контракт на поставку газа, который вступит в силу 1 октября. Страна будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно, причем 3,5 миллиарда кубометров будут поступать через Сербию, еще миллиард – через Австрию.

Позже глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что российско-венгерское соглашение, которое исключает из поставок голубого топлива территорию Украины, является ударом для отношений Киева и Будапешта.

По его словам, Киев ответит на это отменой межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также другими шагами, направленными на защиту национальных интересов Украины.

