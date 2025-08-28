МО РФ опубликовало кадры ликвидации украинского корабля "Симферополь"

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России представило кадры уничтожения украинского разведывательного корабля "Симферополь". Видео было опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что для удара ВС РФ использовали российский морской дрон.

"В результате атаки корабль ВМС Украины затонул", – отметили в МО РФ.

О ликвидации украинского судна стало известно в четверг, 28 августа. Уточнялось, что удар по вражескому кораблю был нанесен в устье реки Дунай.

До этого армия России поразила объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов ВСУ, склады боеприпасов и имущества.