28 августа, 21:22Политика
МО РФ опубликовало кадры ликвидации украинского корабля "Симферополь"
Сообщается, что для удара ВС РФ использовали российский морской дрон.
"В результате атаки корабль ВМС Украины затонул", – отметили в МО РФ.стало известно в четверг, 28 августа. Уточнялось, что удар по вражескому кораблю был нанесен в устье реки Дунай.
До этого армия России поразила объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. Целью группового удара, нанесенного высокоточным оружием и ударными БПЛА, также стали военная аэродромная инфраструктура, позиции ракетных комплексов ВСУ, склады боеприпасов и имущества.