28 августа, 16:57

Политика

Глава Саратовской области пообещал Путину улучшить показатели строительства жилья

Фото: kremlin.ru

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал Владимиру Путину улучшить показатели по строительству жилья. Об этом пишет "Газета.ру".

Глава региона рассказал президенту о сложностях, возникающих при строительстве. В частности, он коснулся вопроса, связанного с отселением людей из аварийного жилья, и влияния сокращения ипотечного кредитования.

На данный момент из 710 тысяч квадратных метров жилья за два года отселили 230 тысяч, что составляет 13 тысяч человек. Программа продолжает действовать.

"В прошлом году у нас было введено 1 миллион 150 тысяч квадратных метров, в этом году задача стоит – 1 миллион 250 тысяч квадратных метров", – сказал Бусаргин.

По его словам, основная проблема заключается в сокращении строительства из-за введения требований застройки с объектами соцсферы.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит запрет на строительство многоэтажек в местах с дефицитом инфраструктуры. Согласно законопроекту, это правило может быть введено в регионах, где дефицит необходимой инфраструктуры превышает 50%.

При этом следить за соблюдением условий будут федеральные центры, а выдавать разрешение на строительство – местные власти.

