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28 августа, 18:00

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Депутат Кошелев призвал ужесточить наказание за нападения на сотрудников скорой

В РФ призвали ужесточить наказание за нападения на врачей скорой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России наказание за нападение на сотрудников скорой помощи должно быть ужесточено. Об этом заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Кошелев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Либерально-демократическая партия была первой, кто еще несколько лет назад призвала приравнять нападения на врачей скорой помощи и участковых к нападению на сотрудников правоохранительных органов при исполнении должностных обязанностей.

"Напавшие на врачей должны надолго попадать за решетку. Будем добиваться принятия этого законопроекта! <...> Суровое наказание за нападение на врача наверняка охладит пыл обнаглевшим от безнаказанности подонкам", – подчеркнул Кошелев.

Также депутат обратил внимание, что такие случаи не только часто происходят, но и практически не наказываются. При этом в таких ситуациях опасность грозит как врачам, так и пациентам, к которым они направляются, считает он.

"У врачей каждая минута на счету, и они не должны тратить драгоценное время, от которого зависит человеческая жизнь, на стычки с пьяными хулиганами", – добавил Кошелев.

В апреле депутаты ГД предложили оснастить бригады скорой помощи системами видеофиксации в связи со случаями нападения пациентов на врачей. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, происходящее в машине скорой нужно записывать, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций сохранился видеоматериал.

Кроме того, он выступил за закрепление права врачей использовать или не использовать записи.

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