Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил сложную обстановку на международной арене.

Дипломат привела в пример заявления французского лидера, призвавшего трезво подходить к рискам ослабления Запада и не впадать в чрезмерный пессимизм. Макрон поделился, что сейчас происходит пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, "где Запад занимал и занимает доминирующие позиции".

Для трезвого подхода Захарова рекомендовала перестать поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского. Вместе с этим она порадовалась, что Запад посетил именно "чрезмерный пессимизм". По ее мнению, выход из него означает не оптимизм, а просто пессимизм.

"Запад "занимал и занимает доминирующие позиции". Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее Захарова заявила, что призывы украинской стороны не признавать выборы в новых регионах РФ свидетельствуют о ее безразличии к мнению обычного населения. По ее мнению, эти люди не хотят иметь ничего общего с властями Украины.