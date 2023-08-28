СБ РФ обвинил США в разработке биооружия против конкретных этносов

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США разрабатывают биологическое оружие, которое в том числе нацелено на определенные этносы. Эта информация подтверждена, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

В Америке пытаются перенести биопрограммы в другие государства, наладить контроль за исследованиями, получить доступ к их результатам, собрать коллекции биоматериалов и патогенов, в частности особо опасных, добавил он в интервью "Российской газете".

По его мнению, разъяснительная работа об опасности военно-биологических программ США, которую регулярно проводит РФ, вынудила Вашингтон тщательнее скрывать свои истинные цели. Теперь Пентагон мимикрирует, маскирует направленность проектов и прячется за гражданскими научно-исследовательскими институтами, указал Шевцов.

Ранее в российском посольстве в США заявили, что американские власти создают лаборатории по всему миру, чтобы распространять искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями. Размещение лабораторий происходит и у границ России.

До этого Минобороны РФ обвинило Штаты в подготовке к новой пандемии. Вашингтон способен осуществить полноценный комплекс военно-прикладных мероприятий с опасными патогенами, которые являются компонентами биологического оружия, подчеркивал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия