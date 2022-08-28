Стало известно об ошибке разведки США насчет планов РФ на Украине

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У разведки Соединенных Штатов не было четких представлений по поводу планов России на Украине, в связи с чем США искусственно раздували угрозу, пишет издание The National Interest.
"Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", – отметил в статье журналист Рамзи Мардини.
По его данным, были рассмотрены сценарии спецоперации, которые предусматривали перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом в их основе лежала не подтвержденная информация, а предположения.
Обозреватель считает подобную "упреждающую тактику" дезинформацией, из-за которой было сформировано искаженное представление о политических целях и амбициях РФ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не хочет, чтобы Соединенные Штаты превращались в участника конфликта на Украине.
По словам замминистра, США в нотной форме неоднократно предупреждали о том, что все более глубокое вовлечение в ситуацию на Украине с точки зрения противодействия спецоперации РФ практически превращает Вашингтон в сторону конфликта. При этом американские власти не согласны с данным фактом, однако это опровергается заявлениями украинской стороны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле заявили об отсутствии четких временных рамок СВО
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