Украина приостановила контакты с Белоруссией

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поставил контакты с Белоруссией.

По его словам, диалог между странами будет возобновлен, "когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины".

В эфире телеканала "1+1" министр указал, что в последний раз Владимир Зеленский общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко перед выборами в республике.

"Сейчас контактов между президентами нет и не планируется", – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Он добавил, что при необходимости Киев может принять решение о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Минска.

Пока в этом нет смысла, так как из-за пандемии все встречи проходят в онлайн-режиме, добавил дипломат.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты. По данным ЦИК, победителем в шестой раз стал Александр Лукашенко. На улицы выходят граждане, несогласные с результатами голосования.