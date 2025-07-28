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С 1 августа 2025 года 20 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной будут закрыты. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно распоряжению, закрытие коснется автомобильных пунктов пропуска, расположенных в Белгородской области – Безымено, Вербежка, Головчино, Клименки, Тишанка и находящихся в Брянской области – Белая Березка, Зерново. Действие распространится на пункты в Ростовской области – Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка, Титовка, а также на Новобелая в Воронежской области и Теткино в Курской области.

Вместе с тем правительство закроет железнодорожные пункты пропуска Гартмашевка Воронежской области, Долбино и Разъезд Выстрел Белгородской области, Локоть и Теткино Курской области, а также Разъезд Карьер 122-й километр и Чертково Ростовской области.

Ранее Владимир Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Президент указывал, что противник применяет против россиян террористические методы. При этом, по его словам, обычно он выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.

В настоящее время для реализации задачи российская армия продолжает продвигаться вперед. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация в зоне спецоперации меняется ежедневно, и подчеркнул, что Украине придется принять новые реалии.