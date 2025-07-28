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28 июля, 17:48

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Депутат ГД Федоров: налоги на атеизм приведут к появлению "имитаторов"

В Госдуме опровергли введение налога на атеизм

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Введение штрафов на атеизм приведет к появлению в стране "имитаторов" веры, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат отметил, что вера – это личное дело каждого.

"Если он верит, значит, верит, для этого не требуется обязательное указание, тем более в документах. Если уж надо продемонстрировать веру, то он крест наденет", – добавил Федоров.

По его мнению, налог на атеизм может ухудшить религиозную ситуацию в стране.

Ранее россиянам рассказали, в чем заключается православный подход к еде. Уточнялось, что пища сама по себе не может осквернить человека. Основной грех заключается в чрезмерном ее употреблении.

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