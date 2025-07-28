Медведев заявил, что Трамп "размазал Европу" торговой сделкой

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Президент США Дональд Трамп "размазал Европу" торговой сделкой с Евросоюзом, заключенной 27 июля, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны", – заметил политик.

При этом Медведев отметил, что соглашение между Брюсселем и Вашингтоном носит антироссийский характер, поскольку подразумевает запрет покупки нефти и газа из РФ.

Сделка была достигнута на фоне жесткого давления со стороны американцев, сообщает телеканал "360". Отмечается, что Трамп открыто угрожал новыми пошлинами в 30% абсолютно на весь импорт из стран Евросоюза.

При этом европейцы в начале переговоров пытались сопротивляться такому давлению, заявляя о своей готовности ответить зеркально. Некоторые страны ЕС настаивали, что объединение должно ударить в ответ по наиболее чувствительным для США отраслям.

Переговоры, в которых участвовали Трамп и глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, носили срочный характер. Перед их началом глава Белого дома оценивал шансы на успех лишь как 50 на 50.

Однако в результате встречи стороны определили достигнутое соглашение как значительный успех. При этом отмечается, что Трамп не скрывал триумфального тона. Сразу же после встречи он подчеркнул, что, по его мнению, удалось договориться о "самой крупной сделке из всех когда-либо заключенных".

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что переговоры оказались непростыми, однако она выразила удовлетворение достигнутым результатом.

Одним из главных элементов сделки оказался единый импортный тариф 15% на европейские товары, поставляемые в США. По словам Трампа, он будет "применяться по всем категориям" товаров из ЕС. До сделки тарифы составляли в среднем около 2,5% на многие промышленные товары. При этом сталь и алюминий сохранят более высокие тарифы на уровне 50%.

Уточняется, что в самом начале переговоров Брюссель предлагал двустороннее обнуление пошлин на промышленную продукцию, однако Вашингтон не поддержал данную идею. Глава ЕК при этом отметила, что ни одна из сторон не введет пошлины на самолеты и их части, некоторые химикаты, непатентованные лекарства, полупроводниковое оборудование, сельскохозяйственные продукты, природные ресурсы и важнейшее сырье.

Помимо этого, соглашение также подразумевает крупные финансово-экономические обязательства со стороны Евросоюза, в том числе европейские инвестиции размером 600 миллиардов долларов в экономику США сверх текущих объемов.

Кроме того, в ближайшие годы страны ЕС закупят у американцев энергоресурсы на 750 миллиардов долларов, а также крупный объем военной техники и вооружений. Политолог Вадим Сипров отметил, что Трамп смог удачно решить проблему рынков сбыта для американского ВПК.

"Сейчас объективно будет расти спрос на вооружение. Трамп одним соглашением обеспечил рынки сбыта для военно-промышленного комплекса США. Он заставил европейцев платить за американское оружие. Он заставил европейцев платить за американские энергоносители. Фактически Трамп лишил Европу суверенитета", – заметил эксперт.

Он считает, что рекордные закупки Европой американских энергоресурсов и вооружений нанесут удар по экономическим отношениям ЕС и РФ, а также по европейским высокотехнологичным сегментам.

"Всякий индустриальный потенциал в Европе он убивает. <…> Если компании-производители вооружений убиваются, то производители будут вынуждены начать выводить свое производство в Америку. Либо просто обанкротятся", – подчеркнул Сипров.

В результате европейские производства ждет крах, добавил эксперт.

"Трамп технично и очень красиво поставил Европу в созависимое положение от США. Такого уровня зависимости не было со времен принятия европейцами плана Маршалла после Второй мировой. Дальше Трамп начнет диктовать свою политическую волю европейцам", – заключил политолог.

Ранее лидер парламентской французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз заключил новое торговое соглашение с Соединенными Штатами на неравных и менее выгодных условиях, чем Великобритания.

По словам политика, торговая сделка с США – это политическое, экономическое и моральное фиаско для ЕС. Также она назвала ее "капитуляцией" промышленности, энергетического и военного секторов Франции.

