Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики шесть раз в течение часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как следует из сообщений пресс-службы центра, с 05:10 по 05:50 по московскому времени по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, по Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 23 снаряда калибром 155 миллиметров.

Накануне сообщалось об обстреле киевскими боевиками хутора Олешня в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, на территории населенного пункта разорвались три снаряда.

Старовой добавил, что в результате атаки был поврежден один из сараев и остекление дома. При этом никто из жителей не пострадал, отметил он.

ВСУ обстреляли центр Донецка