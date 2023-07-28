Трампу предъявлено дополнительное обвинение по делу о секретных документах

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Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинения касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго. Согласно документам суда, Трамп и его помощники "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо" скрыть и уничтожить записи, чтобы те нельзя было использовать в суде.

"Таким образом, ответчики обратились к сотруднику номер 4 президента Трампа с просьбой уничтожить записи с камеры видеонаблюдения в поместье Мар-а-Лаго, чтобы те не попали в распоряжение большого жюри", – указано в документах суда.

Общее число пунктов обвинения против Трампа по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40.

Ранее Трампу предъявили обвинения за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Согласно заключению суда, документы содержали сведения о ядерных программах США.

Экс-президент, выступая перед судом в Майами, заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Из суда политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.

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