В России назвали непрофессиональным заявление Армении о замене генсека ОДКБ

портал Москва 24/Антон Великжанин
Заявление МИД Армении о необходимости смены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова в России сочли непрофессиональными. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, Ереван должен сам направить письменное уведомление в ОДКБ, после чего будет запущена процедура прекращения полномочий генсека.
При этом подчеркивается, что речь в данном случае будет идти не о "замене генсека", а о прекращении его полномочий.
В российском МИД сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Армянской стороне были даны все необходимые разъяснения.
Ранее генсеку ОДКБ, генерал-полковнику Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году. В суд поступило ходатайство о его аресте.
В субботу суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 миллионов драмов (около 10 тысяч долларов).
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