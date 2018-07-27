Генсеку ОДКБ предъявили обвинение по делу о протестах в Армении в 2008 году

27 июля, 15:29
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генеральному секретарю Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году. Ведомство обратилось в суд с ходатайством об его аресте, сообщает пресс-служба группы.
"Генсек ОДКБ обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года", – цитирует представителей следствия ТАСС.
Информация о выдвинутых обвинениях еще не поступала в секретариат ОДКБ, заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов. По его словам, Хачатуров был в Ереване и давал показания по событиям 1 и 2 марта, другой информации у организации нет.
Следователи не уточнили, какую роль Хачатуров сыграл в акциях 2008 года. Известно, что он командовал ереванским гарнизоном ВС Армении.
Ранее обвинение предъявили экс-президенту республики Роберту Кочаряну. Его допросили также в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.
Волна протестов прокатилась по Армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года. Участники были не согласны с победой Сержа Саргсяна. Жертвами столкновений митингующих с органами правопорядка стали восемь демонстрантов и двое полицейских. Пострадали около 230 человек.
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