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28 июня, 17:47

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Мерц заявил, что не хочет звонить Путину из-за опасений эскалации на Украине

Мерц объяснил, почему не планирует звонить Путину

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не планирует разговаривать по телефону с Владимиром Путиным якобы из-за опасений эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит газета Süddeutsche Zeitung.

Как отметил Мерц, Россия якобы активизировала бои на Украине после визита в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана и после разговора предыдущего канцлера Олафа Шольца с Путиным.

"Так что, если это результат таких телефонных звонков, я бы еще долго воздерживался от этого", – подчеркнул он.

Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что российская сторона не отказывалась от контактов с Германий и готова к взаимодействию с Мерцем. По его словам, примерно два года назад подобные контакты с европейскими лидерами носили регулярный характер.

На сегодняшний день Москва рассматривает Берлин как сторону, поддерживающую Киев, а в некоторых случаях – как соучастника боевых действий, добавил глава государства.

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