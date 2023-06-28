ГП Белоруссии возбудила уголовное дело по фактам нарушения Литвой прав беженцев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по фактам нарушения Литвой прав беженцев. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Генпрокуратура отметила, что литовская сторона нарушила требования международного права, которые определяют гражданские и политические права беженцев, депортации. Также Литву обвинили в необоснованном применения к мигрантам физической силы и специальных средств, намеренном неоказании медицинской помощи, что повлекло тяжкие последствия, в том числе смерть.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 128 УК Белоруссии ("Преступления против безопасности человечества"). Для организации предварительного расследования его направили в Следственный комитет Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии располагают сведениями о подготовке за границей террористов для вооруженного вторжения на территорию страны. С таким заявлением выступил замглавы следственного управления КГБ республики Константин Бычек. При этом он подчеркнул, что страна готова к подобным вызовам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона ничего не знает о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии. Однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации в двух странах, сказал он.

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