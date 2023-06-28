Страны НАТО договорились оставить Столтенберга генсеком Альянса еще на год – СМИ

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Страны НАТО договорились, что попросят нынешнего генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга остаться на своем посту до лета 2024 года. Об этом сообщает норвежское издание VG со ссылкой на свои источники.

"Правительства 31 страны-члена НАТО сошлись во мнении", – отмечает газета.

По информации издания, Столтенберг еще не дал официального согласия на продление срока контакта, который истекает 1 октября этого года. По словам трех источников VG, официальное решение можно ожидать в ближайшие дни.

Газета заявляет, что генсек, скорее всего, согласится на предложение. Уточняется, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подтверждение Столтенберга ожидают в преддверии саммита 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Ранее СМИ сообщали, что решение по продлению срока полномочий генсека будет принято 28 июня. Отмечалось, причиной продления контракта действующего генсека Североатлантического альянса стало отсутствие единого решения относительно новой кандидатуры и сложная ситуация на Украине

В феврале политик заявил, что не будет продлевать срок своих полномочий. До этого он делал это трижды.

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