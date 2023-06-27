16:13Политика
Столтенбергу продлят полномочия генсека НАТО еще на один год – СМИ
Фото: depositphotos/gints.ivuskans
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может остаться на своем посту еще на один год, в сентябре этого года срок его полномочий подойдет к концу. Решение будет принято 28 июня. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в Альянсе.
"Как полагает Euractiv, его мандат, вероятно, будет продлен в среду, 28 июня", – указано в сообщении.
Источники отмечают, что причиной продления срока полномочий действующего генсека Североатлантического альянса стало отсутствие единого решения относительно новой кандидатуры и сложная ситуация на Украине, которой в данный момент страны – члены НАТО оказывают помощь.
"Во время шторма менять капитана небезопасно", – заявил неназванный дипломат.
При этом продление полномочий Столтенберга может позволить сосредоточить внимание Альянса на помощи Украине, а не тратить время на согласование новой кандидатуры на пост, добавили другие дипломатические источники.
Еще одной из причин собеседники агентства назвали контрнаступление Украины, которое начало проводиться с опозданием. Украинская сторона не смогла изменить ситуацию в стране к саммиту НАТО, который проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июня.
Отмечается, что Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года, он должен был покинуть пост еще 1 октября 2022 года, но в марте 2022 лидеры стран Альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
Ранее Столтенберг заявлял, что планирует покинуть пост генсека НАТО после окончания срока в октябре. Он добавил, что не останется на новый срок, даже если получит подобное предложение.
В НАТО сообщили об истощении запасов оружия
Читайте также