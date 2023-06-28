ВС РФ отразили атаку противника на запорожском направлении – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ отбили атаку ВСУ на запорожском направлении, уничтожив бронемашины и живую силу противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На запорожском направлении передовыми подразделениями группировки войск Восток при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки", – приводит его слова РИА Новости.

Российские военнослужащие уничтожили в ходе атаки украинские БМП, боевую бронемашину и живую силу. Кроме того, артиллерия группировки уничтожила автомобильную технику и живую силу ВСУ в районе Новоданиловки и Лугового, где украинские военнослужащие пытались атаковать силами до взвода.

Чехов также сообщил, что ВСУ пытались проводить скрытую перегруппировку на южнодонецком направлении.

Штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение по скоплениям украинских боевиков в районах Макаровки, Урожайного, совхоза Октябрь, Новодонецкого, резюмировал начальник пресс-центра группировки.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступления Украины были преувеличены, так как "есть разные обстоятельства и препятствия". Глава украинского ведомства пояснил, что оборонительные линии ВС РФ, в особенности минные поля, достаточно сильны.



Российская армия уничтожила колонну боевой техники ВСУ на южнодонецком направлении