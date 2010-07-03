Кадыров согласился со словами Путина про предателей

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Путина о предателях, которые он высказал в интервью газете The Financial Times.
Путин назвал предательство "самым мерзким преступлением, которое можно себе представить" и заявил, что предатели "должны быть наказаны". Кадыров полностью согласился с президентом.
"Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом", – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров призвал привлекать предателей к ответственности. Он заявил, что попытки создать в России подобия "пятой колонны" нужно воспринимать как предательство и измену. Также глава Чечни назвал Россию великой державой, которая никому не позволит диктовать свою волю.
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