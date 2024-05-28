Боррель: в ЕС не пришли к консенсусу по вопросу выделения Киеву 6,6 млрд евро на оружие

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Страны Евросоюза не могут выделить Украине 6,6 миллиарда евро на оружие, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, члены объединения не могут прийти к консенсусу по данному вопросу уже много месяцев.

"Мы обсуждали, что можно сделать, чтобы остановить наступление России, как мы можем это финансировать и как мы можем помочь Украине производить собственное оружие и технику. Семь юридических документов <...> ждут одобрения в Совете ЕС", – цитирует его ТАСС.

Решения по использованию для этих целей доходов от замороженных российских активов тоже пока нет, уточнил он.

Ранее Боррель сообщил, что в Евросоюзе заблокировали семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 миллиардов евро.

Однако он отметил, что министры иностранных дел ЕС одобрили предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира.

