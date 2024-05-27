Economist: дефицит взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для Киева

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Дефицит взрывчатки усложняет Евросоюзу процесс наращивания производства снарядов для поставок Украине. Об этом сообщает издание The Economist.

Производители взрывчатки в Европе не уверены, что смогут увеличить производство, а также опасаются, что из-за этих проблем ВСУ не получат нужное количество снарядов.

По информации журналистов, после окончания холодной войны спрос на оружие резко снизился, в связи с чем многие европейские производители снизили производство взрывчатки или же вовсе закрылись. Многие десятилетия производство взрывчатки в Европе не осуществлялось в действительно промышленных масштабах.

По словам экспертов, постройка завода по производству взрывчатки займет от 3 до 7 лет. В качестве примера приводится венгерский завод Rheinmetall, который начнет работу только в 2027 году.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, однако не собирается останавливаться.

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) хотят предоставить Украине долгосрочное финансирование, в том числе и на 2025 год.