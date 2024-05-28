Госдума приняла закон о штрафах за высадку из транспорта инвалидов I группы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем чтении закон, которым устанавливаются штрафы для водителей общественного транспорта за принудительную высадку инвалидов первой группы.

В частности, за высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалидов, не оплативших проезд и находящихся в транспорте без сопровождения, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей для водителей и от 20 до 30 тысяч рублей – для должностных лиц.

После принятия Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время пассажиры, которые отказались оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей до 16 лет, следующих без взрослых. В 2021 году в РФ ввели штрафы за высадку детей без билета из общественного транспорта. В отношении нарушителей установлены аналогичные меры.

Парламентарии от ЛДПР внесли проект в Госдуму в ноябре. Правительство РФ поддержало инициативу, однако призвало доработать документ.

В кабмине указали на неясность механизма реализации нормы в ситуации принудительной высадки инвалида I группы при отсутствии у него документов, подтверждающих инвалидность, и невозможности визуально определить группу инвалидности человека.