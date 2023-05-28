Сальдо назвал решение об оставлении Херсона верным с военной точки зрения

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что решение об оставлении Херсона было правильным с военной точки зрения. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам врио главы региона, Днепр является большим естественным препятствием, по которому можно выстроить мощный рубеж обороны.

Сальдо также добавил, что вместе с тем он тяжело воспринял подобное решение.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины понимают, что им придется оставить город Херсон.

По его словам, украинская сторона чувствует неуверенность и понимает, что момент ухода из Херсона настанет. Он уверен, что этот город будет освобожден. Сальдо отметил, что другого пути нет, Россия должна вернуться в Херсон.