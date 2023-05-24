Регулирование цен на социально значимые товары ввели в Херсонской области

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Регулирование розничных цен на социально значимые товары ввели на период военного положения в Херсонской области. Об этом рассказал врио главы региона Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

"В Херсонской области на период военного положения официально вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары. Механизм регулирования установлен моим указом", – говорится в его публикации.

Сальдо уточнил, что местный департамент промышленности и торговли составит списки продовольственных и непродовольственных товаров. У продукции, внесенной в перечень, будет определена допустимая цена. В свою очередь, магазины должны будут придерживаться установленных цен, объяснил врио губернатора.

Ранее Сальдо сообщал, что в Херсонской области усилят безопасность на стратегических объектах. По его словам, имеются в виду в том числе насосные станции, необходимые для сельскохозяйственной отрасли региона.

Кроме того, в области повысят контроль на блокпостах, поделился Сальдо. Он уточнил, что решение было принято в целях безопасности населения и недопущения проникновения злоумышленников.

