ВГА Херсонской области переименовали в областную администрацию

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о переименовании военно-гражданской администрации региона в областную администрацию. Должность главы исполнительной власти области теперь будет называться губернатор, сообщил он в своем телеграм-канале.

По словам Сальдо, Херсонская область переходит на мирные рельсы, а перед ее властями стоит задача налаживания мирной жизни. Он отметил, что это должно быть отражено в названии государственных структур.

"Военно-гражданская администрация Херсонской области теперь становится администрацией Херсонской области. В соответствии с указом руководство исполнительной властью Херсонской области осуществляет губернатор, а ее высшим органом является правительство", – пояснил Сальдо.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что новые регионы России перейдут на московское время. В ведомстве подчеркнули, что продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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