В Киеве выдвинули ответные требования для прекращения конфликта на Украине

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал условия достижения мира и прекращения конфликта на Украине, озвученные ранее в МИД России. Своим мнением он поделился в Twitter.

Подоляк заявил, что реалистичными являются только условия Украины, под которыми он подразумевает немедленный вывод всех войск из Украины, признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран, а также создание зоны демилитаризации на территории РФ и сокращение наступательных вооружений.

Помимо этого, советник главы офиса украинского президента заявил о необходимости проведения международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России.

Подоляк также уверен в том, что российская сторона в рамках некой программы репарационных выплат должна добровольно отказаться от активов РФ, которые были изъяты в других странах в пользу Украины.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс и Евросоюз, а также возвращение к нейтральному внеблоковому статусу.

Помимо этого, по словам Галузина, урегулирование конфликта возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок Западом вооружения Киеву.