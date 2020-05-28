Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя рабочей группы от НАО Матвея Чупрова.
Такое решение было принято на совещании в Нарьян-Маре с участием секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и губернаторов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.
Как сообщил председатель рабочей группы Чупров, пока принято решение о том, что развитие двух регионов будет проходить в рамках макрорегиона без политических объединений.
"Должна быть подготовлена программа развития по Арктике, которая закрепит развитие НАО и Архангельской области как отдельный подпункт этой программы", – добавил Чупров.
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".
По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, в этих двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний – объединение регионов позволило бы создать общий нефтегазовый бассейн.
Также предполагалось, что объединение происходит из-за перераспределения части финансовых потоков на Архангельскую область, что позволит вырвать регион с госдолгом размером порядка 30 миллиардов рублей из числа тяжелых дотационников.
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