Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов

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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы. С таким заявлением выступили в архангельской администрации.

Документ "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа" был подписан в среду в Нарьян-Маре временно исполняющими обязанности глав регионов Александром Цыбульским и Юрием Бездудным.

По мнению директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, в этих двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний – объединение регионов позволило бы создать общий нефтегазовый бассейн.

Также предполагалось, что объединение происходит из-за перераспределения части финансовых потоков на Архангельскую область, что позволит вырвать регион с госдолгом размером порядка 30 миллиардов рублей из числа тяжелых дотационников.