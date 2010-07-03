В СНБО Украины заявили о пропаже серверов с секретной информацией

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что после "смены власти" из ситуационный комнаты СНБО исчезли серверы с секретной информацией.



По словам нового секретаря СНБО, месяц назад ситуационная комната "выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам". Данилюк предположил, что "все было снято во время смены власти". "Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний", отметил он.

"Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены", − подчеркнул Данилюк в видеообращении в Facebook.

17 мая секретарь украинского СНБО Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Петра Порошенко. А 28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем СНБО экс-министра финансов Данилюка.