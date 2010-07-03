Секретарь украинского СНБО Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов подал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС 17 мая.

Турчинов пояснил, что его шаг связан с прекращением полномочий Петра Порошенко на посту президента Украины.

"Прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря СНБО Украины", – заявил он.

Турчинов неоднократно резко высказывался в адрес России и политики российских властей. В частности, он выражал желание уничтожить Крымский мост и заявлял, что Киев не отказывается посылать свои военные корабли в Азовское море через Керченский пролив.