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19 декабря, 20:36

Политолог прокомментировал подготовку Киевом провокации в Керченском проливе

политика безопасность

19 декабря, 20:36

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив прокомментировал экономист и политолог Александр Дудчак.

По словам эксперта, "никто не запрещает проходить кораблям через Керченский пролив". Однако, подчеркнул Дудчак в разговоре с RT, "это нужно делать в соответствии с требованиями", так как существуют определенные международные процедуры.

"Киев хочет превратить ту территорию, которая находится под контролем другого государства, в свой проходной двор, при этом разрывая все договоры", − заявил политолог. Он напомнил, что сами украинские власти полностью игнорируют нормы международного права. "Украина хочет затащить туда еще и флот НАТО. Но все имеет свои границы", − подытожил эксперт.

По поводу заявления о новом проходе украинских военных судов через Керченский пролив высказались и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала слова Турчинова очередной провокацией Киева.

Ранее Турчинов в интервью BBC объявил, что Киев не отказывается посылать свои военные корабли в Азовское море через Керченский пролив. Он также выразил желание уничтожить Крымский мост.

политика безопасность

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