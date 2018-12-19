Политолог прокомментировал подготовку Киевом провокации в Керченском проливе

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода военных кораблей через Керченский пролив прокомментировал экономист и политолог Александр Дудчак.
По словам эксперта, "никто не запрещает проходить кораблям через Керченский пролив". Однако, подчеркнул Дудчак в разговоре с RT, "это нужно делать в соответствии с требованиями", так как существуют определенные международные процедуры.
"Киев хочет превратить ту территорию, которая находится под контролем другого государства, в свой проходной двор, при этом разрывая все договоры", − заявил политолог. Он напомнил, что сами украинские власти полностью игнорируют нормы международного права. "Украина хочет затащить туда еще и флот НАТО. Но все имеет свои границы", − подытожил эксперт.
По поводу заявления о новом проходе украинских военных судов через Керченский пролив высказались и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала слова Турчинова очередной провокацией Киева.
Ранее Турчинов в интервью BBC объявил, что Киев не отказывается посылать свои военные корабли в Азовское море через Керченский пролив. Он также выразил желание уничтожить Крымский мост.
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