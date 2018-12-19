В МИД заявили о провокации со стороны Украины

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В МИД назвали провокацией слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о новом проходе судов через Керченский пролив. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации", – сказала Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Однако, по мнению дипломата, на фоне этих попыток делать такое заявление означает просто расписаться в том, что провокация – визитная карточка властей в Киеве.

Ранее Турчинов заявил в интервью BBC, что Украина не собирается отказываться от направления своих военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Также, по его словам, страна не исключает возможности уничтожить Крымский мост. Он добавил, что Украина готова пригласить на свои корабли представителей НАТО, ОБСЕ и других международных организаций.

25 ноября украинские военные корабли нарушили границу с Россией, затем их задержала ФСБ в Черном море.