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13:23

Новоизбранный президент Литвы рассказал об отношениях с Россией

политика

13:23

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Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются, иначе это будет предательством украинских партнеров, сообщает РИА Новости.

При этом Науседа надеется на улучшение отношений с Белоруссией. По его мнению, страны должны стать хорошими соседями, которые "не боятся критиковать".

Науседа победил во втором туре президентских выборов, опередив бывшего министра финансов Ингриду Шимоните. На выборы он шел в качестве независимого кандидата.

Президент Литвы избирается на пять лет. Даля Грибаускайте, возглавлявшая республику два срока подряд, на третий мандат претендовать не могла. Первый официальный визит Науседа намерен совершить в Польшу.

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