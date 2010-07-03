Литовский избирком обработал все бюллетени на президентских выборах

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Бывший министр финансов Литвы Ингрида Шимоните лидирует на президентских выборах после обработки 100% бюллетеней. Экономист Гитинас Науседа отстает от нее на 0,18%, передает РИА Новости со ссылкой на избирком республики.

За Шимоните проголосовали 31,13% избирателей, а Науседу поддержали 30,95% пришедших на участки граждан. Оба кандидата вышли во второй тур, поскольку никто из них не набрал половины голосов.

Третье место занял действующий премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Его результат – 19,72% голосов. Он уже заявил о своем намерении подать в отставку. Отмечается, что второй тур выборов состоится 26 мая.

