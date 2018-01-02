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В мире

2 января, 20:26

Премьер-министр Литвы заявил о необходимости восстановления контактов с Россией

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Imago/Alfredas Pliadis

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо восстановить контакты с представителями власти РФ.

"Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", – отметил политик, передает РИА Новости.

Сквернялис также подчеркнул, что на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично, при этом выдерживать четкие стратегические границы.

Литва не поддерживает контакты и не проводит встречи с высокопоставленными представителями Российской Федерации с 2014 года.

В сентябре 2017 года дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо главному редактору газеты Le Monde Люку Броннеру с просьбой не называть их государства "бывшими советскими республиками".

Поводом для обращения послов стала статья о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России. Там страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками".

Также послы Далюс Чекуолис, Алар Стрейманн и Иментс Лиегис заявили, что в 1940 году государства вступили в Советский союз не добровольно.

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