Премьер-министр Литвы заявил о необходимости восстановления контактов с Россией

2 января, 20:26
Фото: ТАСС/Imago/Alfredas Pliadis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в 2018 году необходимо восстановить контакты с представителями власти РФ.
"Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", – отметил политик, передает РИА Новости.
Сквернялис также подчеркнул, что на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично, при этом выдерживать четкие стратегические границы.
Литва не поддерживает контакты и не проводит встречи с высокопоставленными представителями Российской Федерации с 2014 года.
В сентябре 2017 года дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо главному редактору газеты Le Monde Люку Броннеру с просьбой не называть их государства "бывшими советскими республиками".
Поводом для обращения послов стала статья о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России. Там страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками".
Также послы Далюс Чекуолис, Алар Стрейманн и Иментс Лиегис заявили, что в 1940 году государства вступили в Советский союз не добровольно.
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