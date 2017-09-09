Страны Балтии попросили СМИ не называть их "бывшими советскими республиками"

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Дипломаты Латвии, Литвы и Эстонии направили письмо главному редактору газеты Le Monde Люку Броннеру с просьбой не называть их государства "бывшими советскими республиками", пишет Sputnik.Латвия.

Поводом для обращения послов стала статья о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России. Там страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками".

Послы Далюс Чекуолис, Алар Стрейманн и Иментс Лиегис заявили, что в 1940 году государства вступили в Советский союз не добровольно. Дипломаты отметили, что Латвия, Литва и Эстония не создавались с нуля после развала СССР, а восстановили независимость и декларировали преемственность своих стран.