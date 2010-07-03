На выборах президента Литвы побеждает Гитанас Науседа

В Литве завершился второй тур выборов президента страны. По предварительным данным, первое место занял независимый кандидат Гитанас Науседа, сообщает "Вечерняя Москва".
За Науседу отдали голоса 68,4% литовцев, пришедших на избирательные участки. Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните набрала 30,3% голосов. Она признала поражение и поздравила своего соперника с победой.
По итогам первого тура за Шимоните проголосовали 31,13% избирателей, Науседу поддержали 30,95% пришедших на участки. Оба кандидата вышли во второй тур, поскольку никто из них не набрал половины голосов.
Президент Литвы избирается на пять лет. Возглавлявшая республику два срока подряд Даля Грибаускайте на третий мандат претендовать не могла. Она продолжит работать до середины июля, пока новый глава государства не принесет присягу на Конституции.
54-летний Науседа – экономист, банкир и преподаватель университета. С 2004 по 2009 год был советником президента Валдаса Адамкуса. Свой первый международный визит намерен совершить в Польшу.
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