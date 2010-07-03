Эксперт прокомментировал заявление МИД Украины по Керченскому проливу

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление МИД Украины о намерении добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

"Керченский пролив де-факто является частью России. И хотя международное сообщество не признает Крым частью нашей страны, это никакого значения не имеет. У нас есть приоритет внутреннего законодательства", – цитирует Брутера RT.

Эксперт полагает, что Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу. По его словам, действия Украины в этом направлении деструктивны и отдаляют возможность нормализации отношений с РФ.

Брутер полагает, что пока Киев будет использовать внешние инструменты для давления на Москву, отношения будут деградировать. "Возможно, для какой-то части украинской элиты такой вариант является лучшим", – уточнил эксперт.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

В министерстве подчеркнули важность для Украины получения возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.