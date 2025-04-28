Глава Пензенской области предложил открыть в регионе торговый дом Узбекистана

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Глава Пензенской области Олег Мельниченко предложил открыть в регионе торговый дом Узбекистана, в котором будут представлены промышленные и текстильные товары из страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области по итогам встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с российской делегацией в Ташкенте.

Встреча представителей России и Узбекистана состоялась в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит с 28 по 30 апреля. Основная цель мероприятия – расширение промышленного сотрудничества Узбекистана с соседними странами, налаживание контактов с зарубежными промышленными предприятиями и государственными органами.

Губернатор Олег Мельниченко считает, что Ташкент мог бы представить в Пензенской области широкий спектр лифтового, эскалаторного, холодильного и климатического оборудования своих компаний. В ответ региональные предприятия готовы поставлять в Узбекистан искусственные клапаны сердца, дезинфекционные установки для медицинских учреждений и железнодорожной отрасли. Также глава региона предложил сторонам проводить консультации и обмен опытом на базе Федерального кардиоцентра в Пензе.

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