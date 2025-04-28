Посол МИД РФ Мирошник: попытка Украины пробить новый коридор для ударов блокирована

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России блокировали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробить новый коридор для ударов по тыловым объектам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

"Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашей ПВО", – рассказал он, комментируя ночную атаку дронов.

Мирошник также добавил, что в условиях попыток мирного урегулирования растет опасность провокаций со стороны Украины. Он назвал это опасной тенденцией.

"В условиях принимаемых попыток США и России найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает", – цитирует РИА Новости Мирошника.

По его словам, власти Украины склонны организовывать провокации на своей территории вместе с гибелью и ранением своих же граждан.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 115 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них 102 БПЛА ликвидированы в небе над Брянской областью. Также девять и два БПЛА сбиты над территориями Республики Крым и Курской области.

При массированной атаке беспилотников на Брянскую область погиб мирный житель Брянска, сообщил глава субъекта Александр Богомаз. Также пострадала женщина, ее госпитализировали. БПЛА нанесли ущерб гражданским объектам и инфраструктуре региона.