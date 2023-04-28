Украинские беженки просят РФ помочь вернуть отобранных у них в Европе детей – Полянский

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В постпредство РФ при ООН поступило большое количество обращений, в том числе от беженок из Украины, с просьбой помочь вернуть детей, которые были отобраны властями европейских стран. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

"Пока мы опубликовали обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской. Все они столкнулись с вопиющими действиями местных властей, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях", – написал российский дипломат.

По его словам, дипучреждения в их странах в ответ на их обращения отказываются что-либо делать, намекая на "чувствительный политический контекст". Несмотря на то, что подобные проблемы не имеют прямого отношения к работе российского диппредставительства, "отмахнуться" от них невозможно, добавил Полянский.

Он выразил надежду, что подобные публикации поспособствуют возвращению детей их матерям. Также Полянский сообщил, что в данный момент российские дипломаты решают, как лучше поступить с направляемой им информацией о подобных случаях.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что все дети граждан Украины, которые отдыхали в Краснодарском крае, воссоединились со своими семьями.

Она добавила, что с октября прошлого года более 2,5 тысячи детей вернулись из лагерей отдыха в свои семьи, несмотря на все возникшие трудности. Львова-Белова отметила, что российская сторона всегда содействовала и продолжает содействовать тому, чтобы семьи были вместе.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей