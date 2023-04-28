Миссия ЕС в Молдавии вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране – МИД РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что присутствие миссии Евросоюза в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе, особенно учитывая конфронтацию в отношении России. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

Она подчеркнула, что Евросоюз трансформировался в геополитический инструмент США и НАТО и все активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве, используя для этого развертывание своих полевых присутствий. По ее мнению, ЕС лукавит, когда акцентирует партнерский характер новой миссии: на самом же деле она разворачивается по смыслу политики ЕС в области безопасности и обороны.

"Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией", – заявила Захарова.

24 апреля главы МИД Европейского союза согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии. В ее задачи будет входить повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления и противостояния гибридным угрозам.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти не позволят въехать в страну Владимиру Путину. Он подчеркнул, что государство не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны РФ.

Вместе с этим он указал, что в стоп-лист будут попадать не только политики, но и различные деятели культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. Так, он упомянул российского артиста Филиппа Киркорова.

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