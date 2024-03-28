Глава Харьковской области заявил о большом скоплении западной техники в регионе

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В Харьковской области наблюдается большое скопление западной техники украинской армии. Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев.

"Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", – заявил он в эфире Первого канала.

Ганчев также добавил, что украинские войска возводят на территории Харьковской области фортификационные сооружения. Такие действия ВСУ он связал с их подготовкой к освобождению региона ВС РФ.

Ранее стало известно, что украинские войска лишились еще одного американского танка Abrams на авдеевском направлении. Там же ВСУ потеряли 95 бойцов и два других танка. В числе военной техники также оказались две БМП, девять машин, две американские гаубицы М777 и два орудия Д-30.

