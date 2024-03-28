Японский журналист заявил, что мариупольцы не чувствуют влияния конфликта на жизнь города

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе. Об этом написал японский журналист Ирия Итани для издания Daily Shincho.

Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам.

"Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной", – поделился он.

Итани также отметил спокойную атмосферу в городе и заявил, что с поставками продуктов в магазины нет проблем.

Журналист рассказал, что ожидал найти в городе проукраински настроенных граждан, но этого не случилось. По его словам, мариупольцы, напротив, рассказывали ему об эпизодах насилия и унижения со стороны военных Украины. Он отметил, что для мариупольцев конфликт, похоже, уже закончился.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление многоквартирных домов в Мариуполе почти завершилось. Он добавил, что в городе также проводится работа над обеспечением теплом, восстановлением дорожной инфраструктуры и благоустройством городских территорий.

