28 марта, 03:57Политика
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
Фото: ТАСС/AP/Vladimir Voronin
Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, так как потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, сообщает РИА Новости.
Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
"Конечно, такая возможность (расширения ОДКБ. – прим. ред.) в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает", – сказал Тасмагамбетов.
Он отметил, что ОДКБ предлагает очень выгодные условия участия, среди которых отсутствие жесткой блоковой процедуры и демократичная процедура принятий решений в рамках объединения. Кроме того, ОДКБ всегда отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций.
По мнению Тасмагамбетова, драйвером для расширения организации может стать миротворческая деятельность, потребность в которой будет лишь возрастать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву настораживает "контрпродуктивная", "ультимативная" и "порой оскорбительная" риторика руководства Армении по отношению к ОДКБ, которая буквально насаждается армянскому обществу. Представитель российского МИД подчеркнула, что при этом Российская Федерация не ставит под сомнение суверенное право любой страны определять свой внешнеполитический курс.
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